由於台電供電能力不足，C、D組將於晚上8點50分進行第一輪限電，時間為50分鐘。（羅亦晽翻攝）

興達電廠今早傳出1號機組顯示故障，雖已重新發電，卻因下午用電量攀升，至晚間7點35分發電量僅4成，且水情不佳，雖已放水發電，水力發電仍無法有效發揮，部分區域停電，花蓮目前約有9381戶居民受影響，且傳出3起電梯受困事故，所幸已順利排除。

台電指出，今天下午用電需求持續攀升，晚上7點半負載仍達3487.2萬瓩；供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，晚上7點35分發電量僅4成，加上水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

台電為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電，花蓮目前受影響的地區包含新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉等4個鄉鎮。

此外，台電稍早也發出警訊通知，晚上8點10分因負載突升，供電能力不足，將於50分執行緊急分區C、D組輪流停電，時間為50分鐘，限電量150萬瓩， 不過花蓮未納入第一輪停電區域，是否進行第二輪限電，則需視電力供需平衡狀況而定。

(中時 )