台電17日晚間發布緊急停電通知，部分地區將於20時50分緊急分區輪流停電。台南市長黃偉哲在臉書上PO出影片指出，台南有部分地區停電，台南市府已派員巡視路燈與號誌，並呼籲市民朋友小心駕駛，並暫時避免搭乘電梯。

黃偉哲17日晚間在臉書上PO出一段影片，並表示，目前台南有部分區域暫停供電，台南市政府警察局、工務局、交通局已出動巡查各區路燈、路口號誌停電情況，並維持交通秩序。他也呼籲市民朋友小心駕駛，注意安全，並暫時避免搭乘電梯，以免受困。

同時，黃偉哲也轉貼台電方面的通知：

今（17）日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至20時發電量僅6成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統晚間20時自動保護設備動作，已有部分地區停電。

此外，台電預計自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，請各組用戶勿搭乘電梯，相關限電資訊如下：

第一輪限電時間2050-2140，限電量150萬瓩，限電戶數約193萬戶。

是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。

民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

網友們也留言回應，「真的是夠了啦！不缺電是騙人的喔！台電年終獎金怎不跳電啊」、「靠夭，又是我們C.D組！我們是二等公民嗎！稅金跟電費有繳比較少嗎」、「所以這次又停多久」、「好像一間公司周轉金不足每天跑三點半，只要一個款項沒領到就跳票了」。

(中時新聞網)