大陸國台辦17日召開記者會，針對有記者提問，近日新黨等台灣社會團體呼籲民進黨當局，盡快開放大陸新冠病毒疫苗進口，以應對近期台灣疫情蔓延態勢，陸方看法為何？國台辦發言人朱鳳蓮回應，當務之急是去除台灣人為的政治障礙，使廣大台胞有疫苗可用，讓廣大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障。

朱鳳蓮說，近期台灣新冠肺炎疫情日趨嚴峻，廣大台胞面臨的防疫壓力不斷加大，陸方對此深感擔憂，希望廣大台胞能夠盡快有效控制疫情，確保生命健康安全，恢復正常生活。病毒無情人有情，海峽兩岸同胞都是中華兒女，台灣同胞是我們的骨肉天親，大陸各界始終心繫廣大台灣同胞的生命健康安全，我們「願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情」。廣大台灣同胞急切期盼使用大陸疫苗，「當務之急是去除島內人為的政治障礙，使廣大台胞有疫苗可用」，讓廣大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障。

(中時 )