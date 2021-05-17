以色列轟炸美聯社、半島電視駐加薩的大樓，終於引起西方記者的憤怒。美聯社編輯呼籲，對以色列的空襲進行一次正確的、深入的獨立調查，公眾有必要了解事實。另外，媒體監督機構「無國界記者組織」表示，國際刑事法院必須調查以色列轟炸一棟駐有媒體單位的建築物，是否犯有戰爭罪的可能。

美聯社執行編輯莎莉·布茲比（Sally Buzbee）週日表示，儘管以色列政府稱，空襲該大樓是因為窩藏有激進團體，但是他們卻未曾提供明確的證據。

以色列軍方給美聯社記者和其他租戶一個小時的疏散時間，他們聲稱哈馬斯將這座大樓用作軍事情報辦公室和武器庫藏點。以色列軍方雖然表示，將會為美國提出證據，但拒絕承諾提出證據的時間。

軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）僅說：「一切正在進行中，我確定將在適當的時候提供證據。」

以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）說，以色列將分享哈馬斯在目標建築物存在的任何證據。但是白宮和國務院的美國官員都沒有收到。

布茲比說，美聯社已經在al-Jalaa大樓裡租用辦公室15年，從未聽說哈馬斯窩可能在大樓內。

「我先聲明，我對以巴衝突不站立場，但是我們卻身處於衝突當中。我們聽到以色列人說他們有證據。但我們卻不知道那是什麼證據。」

她補充說：「我真的認為，很有必要對以色列的轟炸行動進行可信的獨立調查。」

總部位於巴黎的無國界記者組織（RSF），寫信給國際刑事法院首席檢察官，信中表示「過去6天以來，有23個國際和本地媒體的辦公室遭到以色列炸毀。」

RSF說，有充分理由相信，以色列軍方是故意針對媒體組織進行蓄意破壞，其目的就是減少對他們不利的媒體訊息。

RSF要求設在荷蘭海牙的國際法院，應該將最近發生在巴勒斯坦的襲擊事件視為戰爭罪行調查。

美國國務卿布林肯()也關心此事，他在上六通過電話與美聯社首席執行長蓋瑞·普伊特（Gary Pruitt）通過電話關心。布林肯說：「美國政府絕對支持在世界各地的獨立記者和媒體，在衝突地區進行真相報導是國際政策必不可少的要素。」

(中時新聞網)