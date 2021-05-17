高雄興達電廠。(本報資料照)

才5日又停電！台電17日晚間緊急宣布由於下午用電需求持續攀升，興達電廠1號機今天下午因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，點火重新升載併聯發電，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，為維持電力平衡，系統將保護設備動作，部分地區20時50分依C、D組緊急分區輪流停電。對此，台電表示，因今晚用電量超乎預期，加上興達電廠故障，為保護系統，所以採取分區停電，2021年就是輪到CD組輪流停電，因此很不幸今天還是C、D組，以後會研擬新的辦法，制度可以檢討，目前以復電為優先，賠償方案會再研議。

台電表示，第一輪限電時間為晚間20時50分至21時40分、限電量約150萬瓩，初估限電戶數約193萬戶。至於是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。

台電指出，興達電廠1號機雖於14時25分排除故障及測試完成，14時29分已點火重新升載併聯發電，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

台電專業總管理師張庭抒表示，晚間停電因用電出現高峰，導致供電吃緊，首先要至上最深沉的歉意，從綠色轉成黃色。晚間20：00起執行第一輪限電有56萬戶停電。下午興達電廠1號機下午因故障而跳機，台電以水力發電補缺口，惟水情不佳，另包括核三廠1號機、林口3號機、大潭複循環6號機、興達複循環2號機、大林燃氣6號機，及協和4號機等大修機組依規劃期程，尚無法歸隊發電。總計大修機組裝置容量約460萬瓩，佔備轉容量超過10％。

另一方面，用電需求持續攀升，下午因氣候炎熱，氣溫一度飆高至38度，再加上經濟成長帶動用電需求隨之增加，下午14時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，再度打破歷史五月用電紀錄，並且供電高峰比往年提早到來，需求面攀升實在超乎預期。

台電董事長楊偉甫表示，晚間7時30分負載遠超過平常夜間用電，達3487.2萬瓩，自晚間8時50分起開始採取分區輪流供電機制。

台電進一步說明，因下午2時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，再度打破歷史5月用電紀錄，供電高峰比往年提早到來，往年此時台電進行歲修，若各機組併聯回來供電無虞，2021年就是輪到CD組輪流停電，目前興達電廠發電量已經達70%，目前最大挑戰是用電量太高，系統負擔不及，所以供應出現問題。台電正努力不要啟動第2輪限電。

至於賠償方案，台電則表示，目前以復電為優先，賠償方案會再研議。

(中時新聞網)