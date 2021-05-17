身為新冠疫苗全球取得機制（COVAX）主要供應國的印度，因國內疫情狂燒為先自救，暫停疫苗出口，引發全球疫苗短缺的連鎖效應。聯合國兒童基金會（UNICEF）呼籲七大工業國（G7）及歐盟等已開發富國伸出援手，它們有能力捐助逾1.5億劑新冠疫苗給需要的國家。

印度政府正為第二波新冠疫情失控焦頭爛額，下令全球最大疫苗生產商「印度血清研究所」（Serum Institute）生產的AZ疫苗暫停出口。

UNICEF估計5月底前，新冠疫苗供應恐短缺1.4億劑，6月底前短供數量將達1.9億劑。

UNICEF執行長佛爾（Henrietta Fore）引述英國科學資訊分析公司Airfinity的最新研究，G7及歐盟等富國若能將6、7、8月疫苗可供給量的20％，相當於1.53億劑，透過COVAX捐贈給窮國，有助填補全球疫苗供給缺口。

佛爾表示:「立即將多餘可用的疫苗分享出去，是最起碼也是必要的緊急措施，可填補供給缺口。」他補充提到，這也有助避免防疫脆弱國家，成為全球下一個疫情熱區。

佛爾還說，這些富國即便將疫苗捐出，滿足自家人口施打需求仍綽綽有餘。UNICEF表示:「如果依然無視這些警告，我們擔心印度死亡人數激增是個前兆。」

今年的G7峰會預定下個月在英國揭幕，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞上周譴責全球疫苗分配不均是「道德災難」，呼籲富國捐贈疫苗，而不是給較不易感染的兒童和青少年接種。

美國目前有6,000萬劑AZ疫苗庫存可捐，法國承諾捐50萬劑，瑞典答應捐100萬劑，瑞士也考慮捐助新冠疫苗。

目前為止全球共施打14億劑新冠疫苗，其中44％集中在高所得國家，占全球人口16％。只有0.3％的疫苗是用在全球收入最低的29個國家，占全球人口9％。

(工商 )