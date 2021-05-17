禍不單行！分區停電惡夢再起。台電表示，今（17）日下午興達電廠1號機下午因故障而跳機，台電以水力發電補缺口，惟水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮，加上部分機組歲修無法歸隊，以至在晚間19：50左右低頻卸載，全台各地部分地區出現停電，停電戶數達56.5萬戶，晚間20：50起執行第一輪限電則有66萬戶停電，兩波停電有部分地區重疊。

台電指出，是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

台電表示，下午興達電廠1號機下午因故障而跳機，台電以水力發電補缺口，惟水情不佳，另包括核三廠1號機、林口3號機、大潭複循環6號機、興達複循環2號機、大林燃氣6號機，及協和4號機等大修機組依規劃期程，尚無法歸隊發電。總計大修機組裝置容量約460萬瓩，佔備轉容量超過10％。

另一方面，用電需求持續攀升，下午因氣候炎熱，氣溫一度飆高至38度，再加上經濟成長帶動用電需求隨之增加，下午14時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，再度打破歷史五月用電紀錄，並且供電高峰比往年提早到來，需求面攀升實在超乎預期。傍晚19時30分負載遠超過平常夜間用電，達3487.2萬瓩。

台電指出，故障的興達1號機及麥寮3號機目前雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，超過6小時。為維持電力供需平衡，系統晚間20時自動保護設備動作，已有部分地區停電。

(中時 )