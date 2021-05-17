興達電廠5月13日才發生事故全廠停機，造成全台無預警大停電，沒想到短短4天內，再度出問題，晚間臨時又出現全台各地區停電狀況，適逢疫情嚴峻，許多人在家防疫卻遇到停電，引起眾多民眾不滿；國民黨立委李貴敏痛批，這到底在搞什麼？這是想幹嘛？嫌現在還不夠亂嗎？

台電通知今天下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

李貴敏痛批，這到底在搞甚麼？又要停電了？而且時程與地點都不說？這是想幹嘛？嫌現在還不夠亂嗎？蔡政府還要說供電無虞、保證不缺電？這次又有員工誤觸開關嗎？動不動就要緊急分區輪流停電，「這國家是系統性失靈了吧！」

國民黨文傳會副主委鄭照新說，他錄完節目後去吃小吃，突然台電通知要停電，店家也很驚訝，老闆無奈還要洗碗怕會沒電，所以只好提早收攤。鄭批評就是政府鐵齒說沒有缺電，還鬼扯電網，就是當你笨蛋，現在疫情擴散、電又不來，店家生意怎做？只能無奈。

國民黨副秘書長李彥秀質疑，實在不知道這次經濟部會給人民怎樣的理由，然後再用不同的理由打臉自己。但是台電明確承認自己供電不足，政治人物還要如何在跟人民說「不缺電」？

重啟核四公投發起人黃士修指出，今天興達一號機再次跳機，電網頻率一度低到59.62Hz。如果碰到59.5Hz就會觸發低頻卸載保護，也就是2017年發生的815大停電那樣的全國電網崩潰。

黃士修說，這當然跟政府不願承認的缺電有關。黃提到原能會這次略過部分查核火速審查，緊急併聯核三廠，綠盟和地球公民一票反核團體都完全配合府院黨，沒有對核三廠緊急併聯叫一聲。台電卻傳出，核三廠一號機今天晚上無法併聯，要明天晚上才能併。所以明天下午非常危險，台電不得不承認是因為缺電而主動實施停電。

(中時 )