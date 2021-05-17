台電17日晚間緊急發出停電通知。南部科學園區管理局副局長鄭秀絨指出，經聯繫台電高雄區處調度中心，表示南科台南、高雄園區皆會維持正常供電，不受這次停電影響。

台電晚間表示，17日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成，且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

(中時 )