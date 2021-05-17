台電17日晚間再度發生緊急分區輪流停電，苗栗縣共有竹南、頭份及苑裡等3個鎮市停電，時間由17日晚間20時50分至21時40分止。

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桃園2萬3863戶停電 台電：會輪流停電 勿用電梯

(中時 )

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