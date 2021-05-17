苗栗17日晚停電範圍 包括竹南頭份苑裡等鎮市 21:022021/05/17 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹南垃圾焚化爐所在的海口里周邊地區17日晚間分區輪流停電。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電17日晚間再度發生緊急分區輪流停電，苗栗縣共有竹南、頭份及苑裡等3個鎮市停電，時間由17日晚間20時50分至21時40分止。 桃園第一輪停電影響7萬7481戶 傳出1人受困 桃園2萬3863戶停電 台電：會輪流停電 勿用電梯 (中時 ) #台電 #停電 #竹南 #頭份 #苑裡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興達電廠再出狀況 台南市8時許5萬多戶輪流停電 21:002021/05/17 生活 高雄4.1萬戶停電 受影響地區曝光 網友自嘲：用愛發電 20:382021/05/17 生活 Sandy遇停電點蠟燭 點開吳宗憲安撫簡訊被嚇哭 23:082021/05/17 娛樂 晚間無預警分區停電 新營區1萬298戶受影響 21:342021/05/17 生活 疫情升溫又停電 新北9萬4205戶停電 21:182021/05/17 生活 台電宣布緊急分區停電 南科台南、高雄廠正常供電 21:032021/05/17 財經 台電發國家警報預告停電 北市仍有2件電梯受困 21:132021/05/17 社會 停電缺水全台疫情還爆增 高雄正妹脫口喊這句 23:242021/05/17 政治 苗栗縣政府頭份音樂公園改造工程動土 17:192021/05/17 寶島 禍不單行 分區停電惡夢再起 20:582021/05/17 政治 接連2次全台大停電 蘇貞昌：深感抱歉 21:302021/05/17 政治 生活熱門新聞 童仲彥直擊萬華背心女當街拉客 曝恐怖現況：這裡最毒 - 生活 高雄仁惠醫院1員工確診 北上足跡曝光 全院清空 - 生活 侯友宜轟封城指引模糊不清 陳時中：應早點提出來 - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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