台電興達電廠17日下午因故障而跳機，台電以水力發電補缺口，惟水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。另包括核三廠1號機、林口3號機、大潭複循環6號機、興達複循環2號機、大林燃氣6號機，及協和4號機等大修機組依規劃期程，尚無法歸隊發電。總計大修機組裝置容量約460萬瓩，佔備轉容量超過10%。

另一方面，用電需求持續攀升，下午因氣候炎熱，氣溫一度飆高至38度，再加上經濟成長帶動用電需求隨之增加，下午2時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，再度打破歷史五月用電紀錄，並且供電高峰比往年提早到來，需求面攀升實在超乎預期。傍晚19時30分負載遠超過平常夜間用電，達3487.2萬瓩。

台電指出，故障的興達1號機及麥寮3號機目前雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，超過6小時。為維持電力供需平衡，系統晚間20時自動保護設備動作，已有部分地區停電。

此外，台電自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，請各組用戶勿搭乘電梯，第一輪限電時間20:50-21:40，限電量100萬瓩，限電戶數約66萬戶。是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。

(工商 )