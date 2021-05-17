因用電量攀升，且水情不佳，為維持電力供需平衡，台電今晚8時起實施部分地區停電，台東共有11656戶受影響，第一輪8點50分到9點40分，目前池上、關山、太麻里等地區都已停電，每一輪限電時間50分鐘，台電呼籲這段期間勿搭電梯。

(中時 )