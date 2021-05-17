台東池上、關山、太麻里停電 11656戶受影響 21:072021/05/17 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電17日晚間緊急發出停電通知。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因用電量攀升，且水情不佳，為維持電力供需平衡，台電今晚8時起實施部分地區停電，台東共有11656戶受影響，第一輪8點50分到9點40分，目前池上、關山、太麻里等地區都已停電，每一輪限電時間50分鐘，台電呼籲這段期間勿搭電梯。 高雄逾6萬多戶正停電 商場、工業區暫未受影響 又停電了 屏東縣1.6萬戶受影響 (中時 ) #停電 #台電 #台東 #用戶 #影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晚間無預警分區停電 新營區1萬298戶受影響 21:342021/05/17 生活 台電17日晚間8點50起分區限電 66萬戶受影響 21:082021/05/17 財經 供電不足！20時50分起CD組輪流停電 影響193萬戶 20:102021/05/17 生活 台電宣布緊急分區停電 南科台南、高雄廠正常供電 21:032021/05/17 財經 疫情升溫又停電 新北9萬4205戶停電 21:182021/05/17 生活 又是CD組193萬戶遭殃！全台多地停電黑成一片 民眾哀嚎 20:302021/05/17 生活 分區限電 宜蘭縣2.4萬戶受影響 羅東1人困電梯 20:502021/05/17 生活 興達電廠再出狀況 台南市8時許5萬多戶輪流停電 21:002021/05/17 生活 台電5天內2度大停電 全台今55件電梯受困救援 21:272021/05/17 社會 台中第一輪停電看這裡 9區共10萬多戶停電 21:092021/05/17 生活 大停電 官官豈能相護？ 04:102021/05/17 時論廣場 生活熱門新聞 高雄鳳山某醫院1員工確診 陳其邁下令：全院清空 - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 侯友宜轟封城指引模糊不清 陳時中：應早點提出來 - 生活 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 苗栗首例確診足跡曝光 板橋吃2攤再轉戰桃園飯店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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