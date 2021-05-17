全台疫情失控，今天新增333例本土個案再創新高，民眾乖乖遵守防疫政策，宅在家「耍廢救台灣」，不少人也趁機開啟追劇模式，帶動了宅經濟效益，讓多個影音串流平台（OTT）流量大幅上升。例如CATCHPLAY＋上周末註冊會員數就成長了3成，KKTV的付費轉換率較平常增加了77％，可說是非常驚人。

CATCHPLAY＋祭出多部好片，不論是超前鉅片《哥吉拉大戰金剛》、《查克史奈德之正義聯盟》、《細物警探》，以及王家衛經典作《墮落天使》、《天下無雙》，或是金馬強片《親愛的房客》、《消失的情人節》、《無聲》、《腿》等，還有HBO GO專區的強檔影劇《使女的故事》、《綠箭俠》、《東成奇案》等，讓民眾宅在家也不無聊，不忘呼籲「沒事別出門、別出門沒事」。

李帝勳主演韓劇《模範計程車》以暴制暴，相當熱血。（friDay影音提供）

KKTV也表示防疫不只採賣民生所需，精神糧食也被列進採買清單，邀民眾一同在家讓疫情降溫，即日起至5月28日止，只要登記就可以免費領取14天序號。遠傳friDay影音上周末在線觀影人數、觀影時數也都成長近1成，韓劇《模範計程車》、《MOUSE窺探》、《大發不動產》稱霸前3名，該平台自即日起推出防疫方案，滿指定方案再送防疫金100元。myVideo也提供30日「豪華月租」讓大家免費看。

愛奇藝國際站則表示會員增長持平，但因為待在家中時間增加，用戶平均觀看次數及時長都提升了15％，除了《驪歌行》、《長歌行》等強檔陸劇外，上周動漫和兒童瀏覽次數也都上漲15％，其中以《航海王One piece》最夯。LINE TV全站流量也成長23％，觀劇用戶成長約14％，其中流量及觀劇用戶排行冠軍皆為原創BL劇《HIStory4-近距離愛上你》，該劇原訂23日舉辦首場見面會，無奈因為疫情只好延後。

BL劇《HIStory4-近距離愛上你》讓腐女狂尖叫。（LINE TV提供）

泰劇《轉學來的女生2》討論度超高。（Netflix提供）

用戶數稱冠的Netflix向來對於數據嚴格保密，不過去年年底全球累積訂閱用戶數已突破2億大關，目前台灣地區前10名包羅萬象，幾乎各國影集都有，包括台劇《火神的眼淚》、韓劇《黑道律師文森佐》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》、美劇《愛x死x機器人》、泰劇《轉學來的女生2》、陸劇《我親愛的小潔癖》皆在網路上討論度超高。

另外，面對疫情日趨嚴峻，恐將延燒不只2周，多部電影也陸續宣佈延檔，包括原定5月21日上映的《野蠻糾碴隊》、《燕尾蝶：數位經典版》，5月底《霹靂油俠》，及6月初「阿莫多瓦 in 80s 經典數位修復」系列，《瀕臨崩潰邊緣的女人》、《慾望法則》、《我造了什麼孽》、《修女夜難熬》皆確定將檔期延後。

(中時 )