台電興達電廠再傳故障，台灣電力公司桃園區營業處證實，首波已有約2萬3863戶停電，但分區供電尚未開始，預計20時50分至21時40分實施第1輪(D組)緊急分區輪流停電，停電範圍為桃園市中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、新屋區、八德區、大溪區部分地區共7萬7481戶，呼籲民眾勿使用電梯。

台灣電力公司桃園區營業處指出，因電源供應不足，低頻電驛先受衝擊，汴園、大華、松樹、蘆竹等4處變電所受影響，目前停電戶數2萬3863戶，停電63.64MVA，區域為桃園、八德、蘆竹和大溪區。桃園區營業處強調，目前是緊急卸載停電，預計停到20點50分，桃園也傳出有1人受困電梯，所幸已自行脫困無礙。

桃園區營業處指出，因電源供應不足，稍後20點50分才會開始分區輪流停電，與13日狀況相同，第一輪為(D組)緊急分區輪流停電，中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、新屋區、八德區、大溪區部分地區共7萬7481戶，時間是20時50分至21時40分，會全力控制在3輪內，呼籲民眾勿使用電梯。

(中時 )