受興達電廠故障跳機影響，今天晚間20時50分起開始採取分區輪流供電，台電台中區處表示，第一輪停電時間為晚間8點50分到晚間9點40分，包括西屯區、清水區、大甲區、龍井區、沙鹿區、梧棲區、烏日區、南屯區、大安區等9區，共10萬1615戶停電。
第一輪分區輪流停電區域有：
西屯區：福雅路
清水區：中山路、臨海路、高美路、三田路、金府路、中央北路、客莊路、中華路、南社里。
大甲區：中山路一段、彈正路、南北一路、順天路、中華街。
龍井區：台灣大道五段、遊園北路、中山二路、中山一路、車鹿港東路、沙田路、水裡社路、海尾路。
沙鹿區：向上路七段、自強路、沙田路、北勢東路、台灣大道六段、靜宜大學、平西路、保成路。
梧棲區：文化路二段、文昌路、台灣大道八段、中華路一段、中央路、關連工業區。
烏日區：新興路一帶，高鐵二路、中山路三段、三隆路、忠勇路、環河路三段、環河西路、高鐵東路。
南屯區：忠勇路、建功路、學田路。
大安區：興安路一帶、中山路一段。
(中時 )
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