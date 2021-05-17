全台疫情大爆發，政府機關呼籲民眾盡量在家、減少外出，不少藝人也因此停工，賈靜雯17日就曬出她這幾天宅在家的行程，除了幫女兒們編髮外，她還幫老公修杰楷剃頭髮，沒想到一個失手，直接削掉對方的一整片頭髮。

賈靜雯在臉書發文呼籲「疫情期間，待在家就是對你我最最好的保護跟防範！」透露自己這天在家的行程就是「玩小孩」，並表示平常幫小孩編頭髮、剪頭髮她一手包辦，同時曬出3個女兒都綁著雙辮子的可愛照片，認證她手巧的成果。

賈靜雯幫女兒們編出可愛雙辮子。（圖／翻攝自臉書）

賈靜雯一失手，修杰楷側邊整片頭髮沒了。（圖／翻攝自臉書）

「只是⋯修先生的頭我不是太熟悉，只會用剪刀 不會用剃刀的我 一下手就⋯」，照片中，可看到修杰楷側邊的頭髮整片被剃平，但修杰楷仍捧場地露出燦笑，看起來對老婆的失手一點都不在乎，而賈靜雯也笑稱「還好他大人有大量 也幸好防疫不宜出門 就⋯只能笑笑接受了」。

另外，賈靜雯也表示每天看到疫情變化、數字增加的驚嚇內容，心情難免受影響，她便想透過他們一家人的日常，帶給大家一些輕鬆時刻，希望大家共體時艱、一同防疫，也學習在防疫期間能找到調節自己、製造歡樂的好方法，最後更正向喊話：「在家找歡樂，歡笑解憂愁，相信未來會更好，一定要有正能量。」

(中時新聞網)