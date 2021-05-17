台電因17日下午用電量攀升，今天晚上8時許供電能力不足，執行分區輪流停電，北市松山區南京東路4段133巷6弄一帶，有停電情形，停電範圍約在南京東路5段、八德路4段、建國北路2段及三民路一帶，預計晚間8點50分執行緊急分區輪流停電，北市警消接獲電梯受困2件。

興達電廠5月13日因事故全廠停機，執行緊急分區輪流停電，今晚間8點左右國家警報大響，開始C、D組第一輪限電，不過內湖區江南街一帶晚間8點已經停電，交通號誌停擺，警方已經派出巡邏員警指揮交通，尚未統計停止運作的紅綠燈路口數。

(中時 )