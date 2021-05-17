劉畊宏和老婆王婉霏去年疫情在全球爆發後，就向教育部申請讓10歲大兒子劉宇恩、8歲二女兒劉宇芙（小泡芙）、6歲小女兒劉宇珊3個小孩自學，今年過完農曆年，新的這1學期就跟另外一個家庭，共5位小孩在家上課。

不過上周警戒升至第二級後，他們連每周三在戶外公開場所上的團體課程都先取消，只剩下在家的個人課程，上周六也著手跟所有學科老師聯繫預備做線上課程，本周一（17日）開始施行，預計先到6月，沒想也恰巧在昨宣布雙北高中以下學校停課，「本來想說先預備以防萬一，沒想到居然那麼快就派上用場了」。

王婉霏今天一早就起來為3位寶貝測試設備，除了大型投影布幕外，還給他們準備了1人1台平板和耳機，她透露第一天從早上9點開始中文、英文課，到下午世界課結束，大概3點半放學，晚上再各自練琴，整天非常充實，孩子們也都覺得很新奇，禮拜三取消的戶外課，也改由爸爸親自為他們上體操課。家裡還有Switch供他們練舞、運動設施、圖書館等，一家5口也會一起下棋、畫畫，就算不出門也不會在家裡悶壞。

劉畊宏3個小孩在家線上學習。（劉畊宏本人提供）

而王婉霏目前經營的殺菌機事業，這幾天疫情拉警報，確診人數不斷創新高，她透露殺菌機的訂單量在3天內已賣出超過500台，昨天早上更是1小時內便湧入超過100張訂單，已達電商平台刷卡300萬的上限，比起過往，成長了300％。

另外，去年與友人合資超過百萬，在東區開設小型健身房「PURPOSE SPACE」的小禎，面對疫情嚴峻需停業2周，她不僅開始居家運動，開心秀結實腹肌照外，也在網友們極力敲碗下，推出居家防疫課程，直播公開自己的日常訓練菜單，也推出客製化的健身課程，呼籲「在家無聊就跟著動起來」，並祝福大家「疫情結束還是腹肌人」。

小禎目前就讀國一的女兒Emma也停課在家線上自主學習，至於目前演藝工作的部分，小禎現在不會去想損失了多少，「目前就是積極配合各個單位，為了我們各自的健康，暫時先在家好好防疫。」

(中時 )