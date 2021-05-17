歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」5月17日舉行線上會議，外交部長吳釗燮受邀參加，各國共同主席宣誓力挺台灣參加世界衛生組織（WHO）等國際組織。吳釗燮強調，相信俱樂部成員對我國的支持將更堅定全體台灣人民戰勝疫情的信念，進而持續貢獻國際社會。

此次線上活動是由歐洲議會友台小組主席凱勒主持，計有歐洲24國共30位俱樂部共同主席及核心國會議員共襄盛舉，成員來自英、法、德、荷蘭、比利時、盧森堡、義大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、瑞士、奧地利、捷克、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞等國及歐洲議會。

美國眾院國會台灣連線共同主席Steve Chabot、台灣連線成員Young Kim及Don Bacon兩位議員也預錄影片，展現支持台灣參與WHO也是歐洲與美國的跨大西洋共識。

吳釗燮致詞時表示，「福爾摩沙俱樂部」於2019年10月由歐洲議會及英、法、德三國國會友台小組主席號召成立，目前成員已擴大至28個歐洲國家約150位國會議員，更帶動拉美、非洲、亞西、印太及加勒比海等地區相繼成立「福爾摩沙俱樂部」，成為國際上支持台灣最有力的跨國議會平台。

他感謝俱樂部共同主席於5月12日領銜，總計1084位歐洲議員及國會議員連署，聯名致函WHO幹事長譚德塞力挺台灣出席本年「世界衛生大會」（WHA），同時也向兩位遭中國制裁的歐洲議會友台小組主席凱勒及比利時友台小組共同主席寇扣拉提表達敬意與支持。

多位與會的共同主席均表示，將持續支持台灣參與WHO在內的國際組織，也將號召全球民主社群持續支持民主台灣。

凱勒及與會的歐洲議會友台小組副主席Andrey Kovatchev分別表示，將持續敦促歐盟執委會儘早與台灣啟談「雙邊投資協定」（BIA），尤其展開範疇界定等談判前置作業，同時也籲請各國國會議員發揮影響力，力促所屬的歐盟會員國各國政府，以具體行動支持歐盟儘速與台灣啟談「雙邊投資協定」。

(中時 )