雙北市疫情延燒，用電量再度攀升，台電宣布自今（17日）晚間8時50分起，開始採取分區輪流供電機制，仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，新北市五股、板橋、泰山、新莊、樹林、新店、中和、土城已陸續停電，新北市第一輪停電戶數共9萬4205戶。

台電表示，今（17日）下午興達電廠1號機下午因故障而跳機，台電以水力發電補缺口，但水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。另包括核三廠1號機、林口3號機、大潭複循環6號機、興達複循環2號機、大林燃氣6號機，及協和4號機等大修機組依規畫期程，尚無法歸隊發電。大修機組裝置容量約460萬瓩，占備轉容量超過10％。

此外，用電需求持續攀升，下午因氣候炎熱，氣溫一度飆高至38度，再加上經濟成長帶動用電需求隨之增加，下午2時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，再度打破歷史5月用電紀錄，並且供電高峰比往年提早到來，需求面攀升實在超乎預期。

傍晚7時30分負載遠超過平常夜間用電，達3487.2萬瓩。故障的興達1號機及麥寮3號機目前雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，超過6小時。為維持電力供需平衡，系統晚間8時自動保護設備動作。

此外，台電自晚間8時50分起開始採取分區輪流供電機制仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，第一輪限電時間8時50分至9時40分，限電量100萬瓩。

台電表示，是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

(中時 )