興達電廠。（林瑞益攝）

台電自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。仍由C組與D組進行輪流停電，加上核三廠一號機蒸氣閥也故障，造成今晚的停電事故。

台電表示，自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，請各組用戶勿搭乘電梯，第一輪限電時間自20時50分到21時40分，限電量100萬瓩，限電戶數約66萬戶。

台電指出，是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

台電稱，下午興達電廠1號機下午因故障而跳機，台電以水力發電補缺口，惟水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

台電說，用電需求持續攀升，下午因氣候炎熱，氣溫一度飆高至38度，再加上經濟成長帶動用電需求隨之增加，下午2時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，再度打破歷史五月用電紀錄。傍晚19時30分負載遠超過平常夜間用電，達3487.2萬瓩。故障的興達1號機及麥寮3號機目前雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，超過6小時。為維持電力供需平衡，系統晚間20時自動保護設備動作，已有部分地區停電。

另根據《自由時報》報導，核三廠一號機蒸氣閥也故障，因此無法提供30到40萬瓩的供電，加上興達發電廠燃煤1號機再度故障影響達50萬瓩供電，造成今晚的停電事故。

(中時新聞網)