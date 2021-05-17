今晚大停電，高雄分區輪流停電，台電高雄區處指出，晚間8時起左營、民族、前鎮、大崗等4所變電所停電，停電戶數共4萬1588戶；第一輪分區今晚8時50分展開，停電範圍包括楠梓、前鎮、岡山等10個行政區，逾6萬戶。目前前鎮科技園區、百貨、大賣場未受影響。

高雄區處指出，第一輪分區停電從今晚8時50分至9時40分，停電範圍：楠梓、前鎮、岡山、橋頭、湖內、路竹、大社、田寮、阿蓮、燕巢等行政區，影響停電戶數共6萬77戶。

高雄前鎮臨廣加工區今晚8時全園區路燈不亮，約8時50分復電；台糖成功物流園區停電至晚間9時；前鎮科技園區沒在停電範圍內。

家樂福指出，高雄各分店有發電機預備，暫時不會受停電問題影響；南區受影響的有高雄楠梓、台南新營、台南新南等3家分店為C組，發電機可以撐4小時，至少可撐到閉店，但仍希望台電趕快復電。

高雄夢時代不屬於C、D組別，不在此次停電範圍；漢神巨蛋及本館目前也沒受停電影響。

(中時 )