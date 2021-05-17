行政院發言人羅秉成今(17)晚表示，今中午12時54分，高雄興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，暫以水力發電支援，晚間因水力發電支援減少，機組回復需時，因此局部地區暫停供電。行政院長蘇貞昌表示，請國人同胞留意台電相關訊息，並注意出入安全，儘量不要使用電梯，因分區停電造成民眾生活不便與困擾，政院深表歉意。

羅秉成說，電廠雖然已於14時25分排除故障及測試完成，但點火重新升載併聯發電需要時間，下午期間以水力發電暫時支援，因此沒有影響供電。

羅秉成表示，晚間則因水力發電支援減少，興達電廠回復加入併聯需要升載時間，因此會發生局部暫停供電狀況。行政院已請經濟部儘速恢復供電，隨時回報狀況，向民眾告知停電的正確訊息，並妥善調配電力，減少對產業及民生的影響，之後也應徹查事故原因。

羅秉成說，因應台電系統自動保護設備動作，也請警政署開設指揮中心，啟動應變機制，加派警力在可能交通阻塞的路口，加強疏導及防範治安突發事故發生。

行政院長蘇貞昌表示，請國人同胞留意台電相關訊息，並注意出入安全，儘量不要使用電梯，因分區停電造成民眾生活不便與困擾，政院深表歉意。

(工商 )