《CBS Sports》記者馬隆尼17日爆料，從上個月28日就因左手腕與左手肘受傷缺陣的勇士後衛烏布雷，儘管傷勢已有好轉跡象，勇士官方卻已宣告至少要等7到10天之後再來評估他的傷勢，代表他趕不上20日開打的附加賽，也就是湖人對上勇士的「湖勇大戰」。

烏布雷本季場均15.4分、6.0籃板，投籃命中率4成39，其中三分命中率3成16，本季大部分時間都扛下先發得分後衛位置，但他在4月10日打完跟巫師比賽後，左手腕開始出現痠痛現象，隨後休兵5場，復出後改為擔任第六人角色，僅打5場就又受傷了。

如今烏布雷必須再等7到10天，才可再次接受傷情評估，代表他最快可在季後賽首輪傷癒復出，前提是勇士必須拿到今年季後賽門票，就算20日附加賽不敵湖人，勇士還有拿下西區第8種子的最後機會，將跟灰熊與馬刺之戰勝隊交手。

畢竟光靠本季得分王柯瑞一人火力苦撐，勇士想要擊敗湖人難度頗高，如今烏布雷確定無法打附加賽，勇士應該會把這個得分重擔交給曾在發展聯盟跟林書豪當過隊友的普爾，他在季末連6場得分上雙，平均得分更達20.5分，進攻火力職得仰賴。

(中時 )