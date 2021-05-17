據消防署統計至晚間9時50分，全國共受理57件電梯受困、消防隊員救出61人，全數脫困並無人員傷亡。（消防署提供）

雙北市疫情延燒，用電量再度攀升，台電卻在5天內兩度全台大停電。台電今天（17日）雖然發出停電警報，但其實在警報發出前就有不少區域無預警停電，頓時陷入漆黑。據消防署統計，全國共受理57件電梯受困，無人員傷亡。

台電17日晚間緊急停電通知，由於下午用電需求持續攀升，興達電廠1號機今天下午因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，雖於14時25分排除故障及測試完成，14時29分已點火重新升載併聯發電，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

台電預計自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制，仍由C組與D組進行輪流停電，限電戶數約193萬戶。至於是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。

據消防署統計至晚間9時50分，全國共受理57件電梯受困、消防隊員救出61人，全數脫困並無人員傷亡。

(中時 )