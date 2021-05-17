41歲大陸氣質女星秦嵐，2018年演出宮廷劇《延禧攻略》一角「富察皇后」，溫柔又善解人意的特質超級圈粉，一夕爆紅華人演藝圈，她最近在IG貼出多張穿著透視禮服的時尚照，漂亮臉蛋又有火辣身材，贏得眾多網友的盛讚。

秦嵐16日在IG上傳一系列絕美的透明婚紗照，畫面中，她綁著浪漫微捲公主頭，臉上畫著優雅妝容，身穿ㄧ襲裸色的薄紗長禮服，由於材質極為透膚，S型的身材全都一覽無遺，當她雙手往上抬高，從側面看來手臂十分纖細，胸前的起伏也相當明顯，一雙勻稱的美腿也在裙襬裡若隱若現，展現不流於俗氣的性感。

當秦嵐轉到背面，秀出天鵝頸、直角肩，以及光滑無暇的美背，即使沒露臉也是美到驚天動地，讓許多網友看得目不轉睛，忍不住留言狂讚：「仙女姐姐下凡啦」、「美炸了」、「神魂顛倒」、「這是哪裡來絕美的寶貝呀」。

秦嵐為什麼能抵抗地心引力，出道多年還是維持在少女狀態？事實上，她花了不少心力在管控身材，最喜歡的運動是快走，每次會花一個小時走約五公里，消耗約610大卡，運動完可以馬上洗熱水澡促進血液循環；飲食方面，她非常喜歡喝煲湯養顏，不過都會把最上層的油脂撈掉，只喝養分不吸收過多熱量，平常的飲食習慣也多半掌握少油清淡的原則，過了晚上六點就不吃東西，連飲料都不喝冰的。

(中時新聞網)