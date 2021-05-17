桃園市長鄭文燦17日到「桃園大廟」景福宮視察防疫措施，讚大廟第一時間即配合防疫政策，在廟前廣場設立管制服務站，落實實聯制和酒精消毒，讓信眾在廟埕參拜。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦17日到「桃園大廟」景福宮視察防疫措施，讚大廟第一時間即配合防疫政策，在廟前廣場設立管制服務站，落實實聯制和酒精消毒，讓信眾在廟埕參拜。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦17日到「桃園大廟」景福宮視察防疫措施，讚大廟第一時間即配合防疫政策，在廟前廣場設立管制服務站，落實實聯制和酒精消毒，讓信眾在廟埕參拜。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦17日到「桃園大廟」景福宮視察防疫措施，讚大廟第一時間即配合防疫政策，在廟前廣場設立管制服務站，落實實聯制和酒精消毒，讓信眾在廟埕參拜。（蔡依珍攝）

內政部宣布6月8日前暫停民眾進入宗教場所，桃園市長鄭文燦17日到「桃園大廟」景福宮視察，讚大廟為地方信仰中心，第一時間即配合防疫政策，暫停信眾入內參拜，並在廟前廣場設立管制服務站，信眾在實聯制、戴口罩及酒精消毒後，可於廟埕或戶外廣場參拜祈福。

鄭文燦表示，因應本土疫情升溫，內政部已發佈請全國各地寺廟、教會(堂)等宗教場所，於6月8日前暫停開放民眾進入，目前桃園全市廟會或慶典皆已停辦或延期。

鄭文燦說，桃園大廟景福宮為地方信仰中心，第一時間即配合防疫政策，暫時停止信眾入內參拜，並在戶外廟前廣場設立管制服務站，若信眾有信仰上的需求，需配合採實聯制、戴口罩及酒精消毒等防疫規定，並在符合社交距離前提下，於廟埕或戶外廣場參拜祈福。

鄭文燦表示，為落實防疫政策，市府民政局將持續視察全市宗教廟宇防疫情形，呼籲所有宗教場所嚴格執行防疫配套措施，讓民眾得到更大的保障。

景福宮主委簡征潭陪同視察，他表示，景福宮全力配合防疫，廟內空間暫停開放至6月8日，香客可於廟前廣場祈福參香，參香過程需完成實聯制，並全程戴口罩，完成量測額溫、手部消毒，廟方也會每日加強消毒，確保香客安全。

(中時 )