LINE TV原創BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》16日播出精采大結局，涂善存、陳立安、安俊朋劇中一同為《HIStory3-那一天》「蘆筍CP（張瀚元、劉韋辰飾）」舉辦盛大的同性婚禮，劉韋辰、張瀚元長跑8年，終於在眾人的祝福下攜手共赴未來，讓涂善存、陳立安看得感動不已，而最後更有驚喜「彩蛋」，涂善存拉著陳立安去看「我們的未來」，而這個「未來」原來是一間新房，只不過陳立安聽到貸款竟高達2500萬，立刻變臉喊分手，讓涂善存驚呆，惹得觀眾捧腹大笑，直到到最後仍維持一貫的喜劇風格。

劉韋辰在《HIStory3-那一天》飾演熱血高中生孫博翔，一見鍾情豆漿店老闆盧志剛（張瀚元飾），劇中義無反顧勇敢追愛的精湛演技，讓他獲得第55屆金鐘獎「最具潛力新人獎」入圍肯定，他這次客串《HIStory4-近距離愛上你》，飾演涂善存學弟，幫涂善存抓到傳播偷拍影片的兇手，並委託涂善存任職的婚顧公司「MUSE Wedding」辦婚禮。婚禮當天，劉韋辰與張翰元身穿白色西裝帥氣登場，兩人訴說結婚誓詞、交換戒指，場面相當感人。張瀚元透露，為了誓詞他絞盡腦汁，再一次進入角色，希望把內心真實情感傳達給對方，劉韋辰說，演出時沒有預期會聽到這個版本的誓詞，當下很驚喜又感動。

陳立安、涂善存、宋偉恩、黃雋智。（LINE TV提供）

《HIStory4-近距離愛上你》涂善存劇中帶陳立安去看剛買下的新房。（LINE TV)

除了「蘆筍CP」學長來客串，《HIStory3-那一天》的「香菇CP」宋偉恩、黃雋智當天也準備美食驚喜探班，宋偉恩、涂善存曾一起合作演出《飛魚高校生》，兩人私交不錯。涂善存爆料，接演《近距離》的消息曝光後，宋偉恩特別傳長文訊息來恭喜，還答應要探班，沒想到遲遲未見到本人出現，開玩笑透過媒體隔空喊話，宋偉恩知道後義氣相挺，帶著CP黃雋智前來探班，HIStory系列宇宙大合體，讓大家又驚又喜。不過宋偉恩身為H系列學長，不忘嗆聲「呈仁」CP畫面有沒有比他們「香」，涂善存笑回：「肯定有！立安你跟他說！」兩對CP互相較勁，讓現場笑聲不斷。

涂善存、陳立安飾演「呈仁（蕭立呈、藤沐仁）」CP，劇中兩大直男「弄假成真」互掰彎，好同事變情人，他們一同籌辦這場同性婚禮，婚禮尾聲涂善存向陳立安說：「走，我帶你去一個地方，我們的未來。」結局浪漫感人，不過藏在片尾中的驚喜「彩蛋」，卻讓觀眾笑翻，原來涂善存帶陳立安去的「未來」，是一間豪華新房，劇中涂善存投入所有的積蓄買房，房貸高達2500萬元，貸款30年平均每個月要付10萬多元，陳立安一聽馬上變臉：「我給你兩個選擇，把房子退了，要不然我就跟你分手！」兩人一來一往鬥嘴，最後還是決定一起分擔，這對歡喜冤家直到最後仍惹得觀眾捧腹大笑。

《HIStory3-那一天》宋偉恩、黃雋智驚喜探班，H3演員大合體。（LINE TV提供）

《HIStory4-近距離愛上你》至今播放量已突破470萬，在世界各地掀起話題，日本電視台也即將播出，原訂5月23日舉辦首場見面會，門票5月1日全面開賣當天就被搶購一空，可惜遇到疫情，活動將延後舉辦，而將於5月20日上市的影像日誌本、小說、寫真上週開放預購，簽名版小說、寫真不到10分鐘就完售，限量的影像日誌本也售罄，可見主演群的高人氣。粉絲也灌爆LINE TV官網留言區敲碗第二季。

(中時 )