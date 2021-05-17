台電17日晚間緊急發出停電通知。台電新營區營業處指出，目前轄下受影響地區有新營、東山、後壁、鹽水區，停電戶數1萬298戶，第一輪分區輪流停電20點50到21點40分，從D組開始輪，每一輪限電50分鐘。

台電新營區營業處說明，首輪分區輪流限電停電組別D組，停電戶數1萬298戶，區域為新營工業區（VH29、30、32、33等4條饋線）及新營區（嘉芳里、五興里、太北里、太南里、民榮里、南紙里、護鎮里）、鹽水區（橋南里、文昌里、月港里、岸內里、津城里、義中里、橋南里、汫水里）。

台電新營區營業處表示，是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定，民眾欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

台南市部分區域暫停供電，市府警察局、消防局、工務局、交通局已出動巡查各區路燈、路口號誌停電情況，並維持交通秩序。市長黃偉哲在臉書呼籲市民朋友小心駕駛，注意安全。暫時避免搭乘電梯，以免受困。

(中時 )