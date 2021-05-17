台電17日晚上緊急公布停電通知，預計從晚間8時50分開始進行第一輪的停電，由於513大停電發生未滿一週，大家相當緊張。台電晚上9時也召開臨時記者會，向外界說明並致歉，主要是因為今天用電創5月歷史新高，導致供電能力跟用電需求相比「緊張了一點」，所以必須要有用戶進行限電。

台電晚間召開記者會，包括台電董事長楊偉甫、台電總經理鍾炳利、台電發言人張廷抒皆出席。台電發言人張廷抒解釋，17日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，已是歷年5月新高，這也讓今天的用電非常吃緊，燈號也轉為黃燈。他說，由於去年就排定一些機組正在大修，例如核三廠1號機、林口3號機、大潭6號機等都還正在整修狀態，要到7月才會陸陸續續回歸發電系統，預計這三部機組可以提供457萬千瓦。

張廷抒指出，興達電廠1號燃燒室零件故障，下午雖修復已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成，而麥寮3號機，但因為某些因素無法如實併聯、影響供電，且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

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