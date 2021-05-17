距離513大停電才4天，今晚又再度發生全國停電，國民黨立委賴士葆說，513大停電惡夢的陰影餘悸猶存， 517又再度停電，每次大停電都推給基層操作失誤，這次要甩鍋給誰呢？強要全民接受台灣不缺電的謊言，左支右絀，掩飾得很辛苦，「經濟部長王美花下台吧！」

賴士葆批評，疫情炸鍋，人心惶惶，雙北市民過著接近半封城的生活，沒有疫苗，疫情就看不到盡頭。有些地區早已實施分區供水的日子，沒水、沒電、沒疫苗，「這是第三世界嗎？」

中廣董事長趙少康也質疑，以後要「天天天黑？天天停電？」。不到一個星期，台電怎麼又停電了？又是C、D分區限電？難道又是有人按錯鈕？

趙少康說，台電資料明明說今天最大供電能力有4073.8萬瓩，而19：30時用電是3487萬瓩，不是還有586萬瓩的餘裕嗎？怎麼會在20：10負載突升？負載會超過4073.8萬瓩？尖峰用電不是在中午或下午嗎？怎麼會在晚上呢？

趙少康指出，台電最新說詞是因為傍晚大家都回家吹冷氣，所以用電量激增。他反問，「那如果為了防疫，大家不外出都宅在家，是不是天天要缺電？天天要限電？」

趙少康說，太多的謎團等待台電好好解釋，誠實是最好的策略，不要像上次一樣，想用一些不合邏輯的說法來唬外行人。

(中時 )