疫情升溫又停電 全國55件電梯受困、48件處理完畢 21:492021/05/17 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據消防署統計至晚間9時30分，全國共受理55件電梯受困、48件處理完畢、7件處理中，無人員傷亡。（消防署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北市疫情延燒，用電量再度攀升，台電宣布自今（17日）晚間8時50分起，開始採取分區輪流供電機制，仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，據消防署統計至晚間9時30分，全國共受理55件電梯受困、48件處理完畢、7件處理中，無人員傷亡。 又停電了 屏東縣1.6萬戶受影響 又是CD組193萬戶遭殃！全台多地停電黑成一片 民眾哀嚎 (中時 ) #停電 #全國 #55 #電梯受困 #48 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 華銀防疫措施再升級 03:152021/05/17 財經 公共運輸防疫升級 中捷管控人流動線 17:002021/05/17 生活 「醫神」坐鎮廟埕 民眾祈求疫情快過 14:572021/05/17 寶島 台中市文化局52館舍關閉 197個研習班暫停授課 15:522021/05/17 生活 善用生活4幫手停水電免驚 04:102021/05/17 時尚消費 台電無預警宣布部分地區停電 鄉民大酸「不是停電是太陽罷工」 20:322021/05/17 政治 大停電 官官豈能相護？ 04:102021/05/17 時論廣場 美福乾式熟成牛排館5月底前暫停營業 美福食集線上訂單倍增 15:502021/05/17 生活 疫情升溫 財經部會啟動異地辦公、記者會改線上 15:102021/05/17 財經 又停電？ 網友譏：看好了世界 台灣只示範一次：缺水、缺電、缺疫苗 20:472021/05/17 政治 桃園2萬3863戶停電 台電：會輪流停電 勿用電梯 20:452021/05/17 生活 社會熱門新聞 基隆確診高中生足跡被PO上社群市長震怒 警逮6人送辦 - 社會 喊話進軍台灣SWAG 人氣AV女優：大陸掃黃太嚴不敢拍 - 社會 囂張男拒戴口罩 爆打超商店員頭爆血縫12針 新北重罰1萬5 - 社會 大媽叫餐酒精狂噴外送員臉 血輪眼照曝光引網怒「告死她」 - 社會 高雄大賣場凌晨2點人山人海 男驚呼：我只是想買吐司！ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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