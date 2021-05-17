雙北市疫情延燒，用電量再度攀升，台電宣布自今（17日）晚間8時50分起，開始採取分區輪流供電機制，仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，據消防署統計至晚間9時30分，全國共受理55件電梯受困、48件處理完畢、7件處理中，無人員傷亡。

(中時 )