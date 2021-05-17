台電興達電廠再傳故障，台灣電力公司桃園區營業處指出，桃園總計10萬1344戶停電，晚間9點40分宣布原預估需執行兩輪至22時30分。但因入夜後負載降低，提前於21時40分恢復正常供電。桃園總計有3起電梯受困案，所幸都順利救出無礙。

台電指出首波已有約2萬3863戶停電，但分區供電尚未開始，預計20時50分至21時40分實施第1輪(D組)緊急分區輪流停電，停電範圍為桃園市中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、新屋區、八德區、大溪區部分地區共7萬7481戶，呼籲民眾勿使用電梯。

台灣電力公司桃園區營業處指出，因電源供應不足，低頻電驛先受衝擊，晚間20點汴園、大華、松樹、蘆竹等4處變電所受影響，停電戶數2萬3863戶，停電63.64MVA，區域為桃園、八德、蘆竹和大溪區。桃園區營業處強調，首波是緊急卸載停電，停到20點50分。

因電源供應不足，20點50分才開始執行分區輪流停電，與13日狀況相同，第一輪為(D組)緊急分區輪流停電，中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、新屋區、八德區、大溪區部分地區共7萬7481戶，時間是20時50分至21時40分。

台電桃園處指出，原預估需執行兩輪至22時30分，但因入夜後負載降低，興達電廠1號機發電量已達8成、麥寮3號機升載至6成，故提前於21時40分恢復正常供電。

(中時 )