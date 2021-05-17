台電17日晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制，台電表示，原預估需執行兩輪至22時30分，但因入夜後負載降低，興達電廠1號機發電量已達8成，麥寮3號機升載至6成，故提前於21時40分恢復正常供電。

(工商 )