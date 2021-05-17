提前結束分區輪流供電 台電21：40恢復正常 22:252021/05/17 工商 邱琮皓 、馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電17日晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制，台電表示，原預估需執行兩輪至22時30分，但因入夜後負載降低，興達電廠1號機發電量已達8成，麥寮3號機升載至6成，故提前於21時40分恢復正常供電。 高雄4.1萬戶停電 受影響地區曝光 網友自嘲：用愛發電 興達一號機再傳故障 台電：不影響供電 (工商 ) #台電 #分區輪流供電 #號機 #提前 #結束 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 分區限電 宜蘭縣2.4萬戶受影響 羅東1人困電梯 20:502021/05/17 生活 台電桃園處宣布結束分區輪流供電 桃總計3起電梯受困 21:532021/05/17 生活 桃園2萬3863戶停電 台電：會輪流停電 勿用電梯 20:452021/05/17 生活 桃園第一輪停電影響7萬7481戶 傳出1人受困 21:302021/05/17 生活 興達電廠再出狀況 台南市8時許5萬多戶輪流停電 21:002021/05/17 生活 供電拉警報台南也停電 黃偉哲說話了 20:492021/05/17 政治 台電無預警宣布部分地區停電 鄉民大酸「不是停電是太陽罷工」 20:322021/05/17 政治 禍不單行 分區停電惡夢再起 20:582021/05/17 政治 供電量不足 花蓮9千多戶停電 受影響地區曝光 20:462021/05/17 生活 台電發國家警報預告停電 北市仍有2件電梯受困 21:132021/05/17 社會 晚間無預警分區停電 新營區1萬298戶受影響 21:342021/05/17 生活 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 與513大停電原因不同？ 台電坦言：供需的確出問題 - 財經 影》為什麼又是CD組分區停電？原因曝光 - 財經 台灣晶片製造全球第一 外媒卻警告：這國砸12.6兆拚科技金牌 - 財經 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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