一周連停2次電！台電認了供電不足 蔡英文再度道歉：我也很難接受

台電公司今(17)日晚間於臉書發布臨時通知表示，因用電需求攀升，為維持電力供需平衡，將有部分地區停電，台北市長柯文哲指出，目前台北市的南港、內湖區也有多處停電，台電則表示目前正在搶修，稍晚將會陸續復電。出身港湖選區的綠委高嘉瑜看到第一輪停電名單後，忍不住直批，內湖人好欺負嗎？當內湖人塑膠嗎？「台電董事長該下台了」。

柯文哲在臉書上指出，因台電興達電廠又發生異常事故，導致將實施部分地區的限電，目前南港區、內湖區、中山區有多處停電，但台電尚未公布相關訊息，請民眾盡量不要搭乘電梯，並注意用火、用電安全，有進一步訊息，會隨時跟大家說明。

高嘉瑜晚間也在臉書上PO出台電北北區停電名單，並表示，「內湖人好欺負嗎？為何北北區第一輪停電名單幾乎9成都在內湖？！上次是人為疏失！！這次又是為什麼？！台電還有什麼藉口？！當內湖人塑膠嗎？人為疏失一再發生？台電董事長該下台了！」

網友們也留言表示，「用愛發電～可能內湖人的”愛”不夠，優先停電」「台電每次都被政府拿出來擋也很無辜」、「立委！幫我們發聲吧」「港湖女神快去為民檢討中央吧～」，民眾黨立委高虹安也留言回應，「內湖人停電舉手」。

此外，台電晚間也召開記者會表示，因今晚用電量超乎預期，加上興達電廠故障，為保護系統，所以採取分區停電，2021年就是輪到CD組輪流停電，因此很不幸今天還是C、D組，以後會研擬新的辦法，制度可以檢討，目前以復電為優先，賠償方案會再研議。

(中時新聞網)