國內新冠肺炎疫情延燒高雄，鳳山區一家醫院傳出疑似有1人確診，有民眾17日晚間爆出，這間醫院外面，停放2輛防疫遊覽車，還看到穿著隔離衣的工作人員，正將院內醫護送上車，還有大批警力，在旁管制，對此，高市衛生局表示，將於晚間10時30分，在院外對外說明。

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(中時 )

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