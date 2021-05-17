高雄傳醫院員工確診？院外停2防疫遊覽車 22:042021/05/17 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市衛生局。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情延燒高雄，鳳山區一家醫院傳出疑似有1人確診，有民眾17日晚間爆出，這間醫院外面，停放2輛防疫遊覽車，還看到穿著隔離衣的工作人員，正將院內醫護送上車，還有大批警力，在旁管制，對此，高市衛生局表示，將於晚間10時30分，在院外對外說明。 獨家》新北市1警察確診 負責巡邏等外勤業務 《光電股》員工確診無礙營運 大立光翻紅 (中時 ) #高雄 #確診 #防疫遊覽車 #院外 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「南港公宅」傳出2員工確診！大陸工程：全面停工、全區消毒 18:122021/05/17 房市新訊 苗栗首例確診足跡曝光 板橋吃2攤再轉戰桃園飯店 15:262021/05/17 生活 《電腦設備》和碩：1名員工疑確診 已按規定因應 09:442021/05/17 財經 傳和碩確診員工曾到華碩餐廳 2公司全面消毒、遠距上班 13:182021/05/17 財經 會考應試1天傳確診 彰化縣匡列121名師生隔離採檢 11:162021/05/17 生活 新北土城、三峽都有確診足跡 病毒突破板橋中永和防線 16:052021/05/17 生活 亞東醫院爆院內感染 7確診為病患及看護 傳染源個案重症 12:482021/05/17 生活 確診律師曾到高院開庭 司法大廈急消毒 17:202021/05/17 社會 北市南港機廠公宅包商確診 大陸工程：全面停工並全區消毒 18:082021/05/17 生活 製藥大廠台灣東洋外勤員工確診 明全面啟動居家、分流上班 22:072021/05/17 財經 10個國中小學生染疫 指揮中心：1人確診停班、2人確診全校停課 16:512021/05/17 生活 生活熱門新聞 高雄仁惠醫院1員工確診 北上足跡曝光 全院清空 - 生活 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 侯友宜轟封城指引模糊不清 陳時中：應早點提出來 - 生活 童仲彥直擊萬華背心女當街拉客 曝恐怖現況：這裡最毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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