疫情打擊消費 泰國第一季GDP緊縮2.6％ 22:132021/05/17 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國17日公布，由於新冠肺炎疫情持續打擊消費，第一季國內生產毛額（GDP）年減2.6％，縮幅小於2020年第四季的4.2％，但仍大於市場預估的2％。泰國同時下修2021年經濟成長預測，由先前估計的成長2.5％至3.5％，下調至擴張1.5％至％2.5％。 《金融》外資抽資新興亞股 台股上周淨流出34.4億美元 泰單日確診9635例創新高 獄中群聚感染6853人 (工商 ) #打擊 #GDP #泰國 #泰國第 #緊縮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳茂波：香港失業率將下降 04:102021/05/17 全球財經 疫情、通膨恐慌台股大地震 中長線動能仍在 14:112021/05/17 財經 日本4月企業物價指數增幅創六年半新高 11:522021/05/17 財經 本土疫情爆發帶動宅經濟 遊戲股全面強漲 12:302021/05/17 財經 疫情升溫 短期對南六、康那香營運影響不大 15:492021/05/17 財經 疫情嚴峻衝擊 台積電跌近2.7%市值蒸發3890億 11:342021/05/17 財經 《類股》疫情再升溫 觀光股指探半年低點 11:432021/05/17 財經 防疫優先！泰博捐5.8萬劑快篩試劑做公益 11:372021/05/17 財經 《塑膠股》印度疫情衝擊PVC 華夏：比重不高、未見毀單 15:412021/05/17 財經 疫情升溫 北檢今庭期全取消 遠距視訊也暫停 10:322021/05/17 社會 《國際社會》亞洲14天新冠確診急增600萬 醫療系統緊繃快破表 08:192021/05/17 財經 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 與513大停電原因不同？ 台電坦言：供需的確出問題 - 財經 影》為什麼又是CD組分區停電？原因曝光 - 財經 台灣晶片製造全球第一 外媒卻警告：這國砸12.6兆拚科技金牌 - 財經 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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