泰國17日公布，由於新冠肺炎疫情持續打擊消費，第一季國內生產毛額（GDP）年減2.6％，縮幅小於2020年第四季的4.2％，但仍大於市場預估的2％。泰國同時下修2021年經濟成長預測，由先前估計的成長2.5％至3.5％，下調至擴張1.5％至％2.5％。

(工商 )