疫情衝擊 英國廉航瑞安航空上年度淨損8.5億歐元 22:132021/05/17 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情導致載客量銳減逾八成，英國廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）上年度（至2021年3月底止）淨損達8.5億歐元（約9.89億美元），不過仍優於市場預期。雖然近期訂位狀況好轉，但瑞安表示業務持續面臨挑戰，預估2022年3月止的年度才能達到損益兩平。 疫情衝擊 自行車族群重挫 疫情嚴峻衝擊 台積電跌近2.7%市值蒸發3890億 (工商 ) #英國 #瑞安航空 #淨損 #億歐 #年度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》外資抽資新興亞股 台股上周淨流出34.4億美元 17:232021/05/17 財經 《期貨》重砲空襲 台指期開盤殺跌583點 09:102021/05/17 財經 學者憂疫情延燒 衝擊出口和投資 04:102021/05/17 財經焦點 台股抗疫 外資備3套劇本 04:102021/05/17 財經要聞 傳華納媒體與Discovery將合併 最快本週宣布 11:342021/05/17 國際 亞股成提款機 外資賣壓創2月以來新高 16:552021/05/17 財經 防疫照顧假給薪 財部：雇主享減稅好康 20:102021/05/17 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 04:102021/05/17 財經要聞 新冠3度反撲壓不住 日本人累了 專家示警：恐陷危險狀況 11:442021/05/17 國際 八大投顧建議投資人…… 不摸底不殺低 待恐慌情緒消化 04:102021/05/17 財經要聞 《國際金融》憂通膨＋疫情 歐股早盤小跌 17:402021/05/17 財經 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 台灣晶片製造全球第一 外媒卻警告：這國砸12.6兆拚科技金牌 - 財經 與513大停電原因不同？ 台電坦言：供需的確出問題 - 財經 杜紫軍：110年可能分區限電 - 財經 - 中央社 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。