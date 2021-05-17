新冠肺炎疫情導致載客量銳減逾八成，英國廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）上年度（至2021年3月底止）淨損達8.5億歐元（約9.89億美元），不過仍優於市場預期。雖然近期訂位狀況好轉，但瑞安表示業務持續面臨挑戰，預估2022年3月止的年度才能達到損益兩平。

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