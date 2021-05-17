在2020年新冠肺炎疫情席捲全球時，美國企業大量囤積現金，暫緩回饋股東，隨著美國疫情趨緩，企業又開始實施庫藏股計畫和發派股息，手筆超越以往水準。

根據高盛數據顯示，2021年至5月7日止，美國企業批准的庫藏股計畫合計達5,040億美元，創下至少22年來同期最高紀錄，甚至超越2017年美國推出稅改計畫後，企業在2018年回饋股東的手筆。

除了買回自家股票，企業亦在第一季加發股利。根據標普道瓊指數公司（S＆P Dow Jones Indices）統計，美國企業第一季股利支出按年率計算共達203億美元，寫下2012年以來最大季度增幅。

RBC資本市場美國股票策略部門主管卡瓦西納（Lori Calvasina）指出，疫情烏雲逐漸消散，樂觀情緒開始回籠，企業很自然會想起加發股利與庫藏股策略。

隨著美國經濟逐漸回復正軌，企業高階主管開始思考如何運用2020年囤積的銀彈。根據標普道瓊指數公司數據，截至2020年底，標普500大企業共累積逾1.89兆美元現金，創下歷史新高紀錄，並較2019年底的水準高出將近25％。

近幾周從科技巨擘蘋果到汽車汽車零件供應商Advance Auto Parts，皆公布庫藏股計畫或加發股息，原因除了帳上現金滿溢，還有對經濟前景的信心上揚。蘋果4月宣布投入900億美元買回自家股票，Advance Auto Parts更是一口氣將股利調升300％。

在美國聯準會（Fed）解除銀行的股利和庫藏股禁令後，數家大型銀行也開始積極回饋股東。美國最大銀行摩根大通董事長暨執行長迪蒙（Jamie Dimon）在4月法說會表示，公司目前現金滿滿，將開始買回股票。

(工商 )