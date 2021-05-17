國內疫情嚴重惡化，因台電興達電廠又發生異常事故，今晚又再遭遇停電，北市逾10萬住戶哀嚎，20時起北投、南港、內湖有停電，影響1萬4194戶，20時50分在信義區、松山區共8萬5943停電，約在21時40分復電。

突然停電讓許多店家措手不及，松山區便當店老闆靠著手電筒整理食材，並感嘆一整天已經沒有客人，又遇到停電乾脆提早打烊，「真的很慘」，馬路一片漆黑，路人直呼「末日感」好重。

北市府表示，截至21時30分，消防局119救指中心共計受理電梯受困11件，消防局均已派員到現場協助脫困中，而剝皮寮快篩站有停電情形，消防局立即派遣人員和車輛前往協助供電及照明。

北市府指出，另截至21時30分，北市受到停電導致21處路口交通號誌故障，交工處目前均已派員搶修中，北市警局立即派員加強巡查轄內停電號誌異常之路口，並啟動「交通快打機制」，加強疏導車流，全力維護北市交通順暢。

台電北市區處則表示，現採低頻電驛動作，影響範圍包括武昌街、昆明街、漢口街、開封街、忠孝西路、環河南路、長安西路、塔城路、西寧北路、延平北路、重慶南路、重慶北路、博愛路、南京西路、民權西路、寧夏路、太原路、承德路、華陰街、中山北路、民權東路、錦西街、錦州街、民生西路、民生東路等一帶。

(中時 )