國內疫情不斷擴大，副總統賴清德今晚表示，未來兩周是關鍵時期，阻絕病毒傳播鏈最重要的還是落實個人防疫，呼籲民眾互相提醒，戴口罩、加強手部衛生、減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，共同嚴守社區防線。

賴清德今晚在臉書表示，「嚴峻的考驗，團結的台灣」台灣進入社區感染階段，這幾天疫情有些變化，雖然確診案例多集中在雙北地區，但是中央與各縣市政府已密切合作，審慎應變，「請大家不要心慌」。

他說，中央疫情指揮中心也公布自今日零時起有新的境管措施，包括未持有我國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境；暫停旅客來台轉機。

賴清德指出，我們看到多數國人自動自發落實防疫、自我約束，街道的人潮變少了、許多商家也關閉室內用餐場所，大家發揮台灣人團結一致的心，「這就是我們戰勝病毒的最佳利器，謝謝在各行各業的你們！」

這段期間，很多人問他疫情什麼時候會結束？「我要告訴大家，未來兩周是關鍵時期」，阻絕病毒傳播鏈最重要的還是落實個人防疫，請互相提醒，戴口罩、加強手部衛生、減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，共同嚴守社區防線。「我相信，黑夜將盡，光就不遠」。

(中時 )