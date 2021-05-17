美國過去十年頁岩油開採技術革新，讓產量大而便宜的天然氣成為全美最大發電來源，但風力與太陽能等再生能源的發電規模擴大，和電力儲存技術提升，兩者結合起來令電力供應成本下降，使天然氣地位備受挑戰。

美國最大天然氣發電商之一Vistra擁有36座天然氣發電廠，目前不但沒有購買或興建新電廠計劃，反而打算在德州和加州投資逾十億美元，發展太陽能發電場和電力儲存部門來為其事業轉型，因為新科技正改變電力產業的面貌。

Vistra執行長摩根（Curt Morgan）強調會盡力讓公司投入新科技，不步百視達被串流影音取代的後塵。美國能源情報署（EIA）資料顯示，美國2019年約38％電力來源是天然氣。

再生能源發電來源已在美國電力市場取得一定程度市占率，加上電池生產成本下跌，讓業者更容易以電池把風力與太陽能等產生的電力儲存起來，不受太陽下山或無風等氣候因素影響，讓再生能源供電穩定度較過去大幅提高。

目前來自電池所儲存的電力，占美國電力來源比率不到1％，但專家認為只要電池儲電彌補再生能源過去無法全天候供電的缺點，就足以開始威脅到天然氣發電業者，在過去十年來已砸下數十億美元計的投資，使相關發電設備成為拖累獲利表現的「擱淺資產」（stranded assets）。

再生能源需求在美國崛起，跟政府大力推動有關。除了地方政府要求公共事業部門，必須有一定程度發電量是來自再生能源之外，聯邦政府的稅務優惠政策，也令太陽能與風力發電更具經濟競爭力。

拜登提出延長再生能源的稅務優惠來激勵企業發展電池儲電計劃，做為其推動2.3兆美元基建計劃的一部份，使目前正熱絡起來的能源儲存市場進一步發展。

(工商 )