全台確診數暴增，雙北地區醫院擠爆篩檢民眾與病患，導致急診病房滿床，甚至傳出病患只能在戶外插管，而陳時中昨天聽聞後直呼「怎麼可能？」後來才改口說會去了解；急診科醫師田知學則說目前確實病床有限，院內擠滿篩檢民眾，她擔心若病患是確診者，為其插管會讓空間充滿病毒飛沫，無助之下真的萌生戶外插管念頭，臉書PO文道盡醫護人員疫情間的無奈與痛苦。

田知學在臉書發文說，她任職的北投振興醫院目前急診、負壓隔離病房都滿床，而醫院外頭來篩檢的民眾人山人海，護理師不斷詢問臨時急診的病人該放在哪，她苦惱思索解決辦法時，同時需處理突發事件，例如她就眼睜睜看著1名老人家性命垂危，家人最後放棄急救，當下她需強忍情緒，再度回到工作崗位面對接踵的問題。

田知學則說目前確實病床有限，院內擠滿篩檢民眾，她擔心若病患是確診者，為其插管會讓空間充滿病毒飛沫，無助之下真的萌生戶外插管念頭。（圖／翻攝自田知學臉書）

田知學說，之後又發生另1名長期臥床的病人突然發起高燒，但護理師說急救室與感控室已滿，詢問她「如果要on endo(插管急救)能在哪裡？」她眼見急診室內都是等著採檢民眾，心想「如果在這邊插管？空氣都會瀰漫著他（病患）的飛沫，萬一他是陽性，大家全部染污」，而戶外也有許多人等著戶外篩檢，進退兩難之下，她喃喃說著「外面！只有外面可以插管急救！」

田知學說，她後來透過視訊向病患家屬說明「請妳要原諒我，如果我需要幫他急救，只能夠在外面太陽下。」最後家屬決定放棄急救，她才試著用氧氣罩為病患留住一口氣，等家屬前來「送別」，難過場景讓她落下眼淚，「還好，愛面子地瞬間流到我的N95後面，加上面罩，沒有人看見！」她說這一切太不真實，像是噩夢般，雙北地區的醫院都在水深火熱中，第一線人員需要1位指揮官指示，「懇切地需要大家一起反過來守護我們第一線醫護！」

(中時新聞網)