因低基期以及原物料價格上漲等因素，美國上周迎來大幅度的消費者物價指數(CPI)以及生產者物價指數(PPI)大幅度增長，雖然美股後來消化這些因素，讓指數恢復漲勢，但月底即將公布、美國聯準會(Fed)更在意的指標個人消費支出物價指數(PCE)同樣有機會迎來大幅增長，美股盤前3大指數小跌。美股周一(17日)開低、下跌將近150點，台積電ADR重挫逾3%。

截至台灣時間17日晚間10點10分，道瓊指數下跌146.24點或0.43%、暫報34,235.89點；標普500指數大跌23.06點或0.55%、暫報4,150.79點；那斯達克指數105.05 點或0.78%、暫報13,324.93點；費城半導體指數下跌57.8點或1.94%、暫報2,923.62點。

5大科技巨頭除電商巨頭亞馬遜勁揚1%之外全面下挫，電動車大廠特斯拉股價下跌1.67%、暫報579.87美元；台積電ADR下跌3.95美元或3.51%、暫報108.51美元；聯電ADR股價下跌0.51美元或5.95%、暫報8.06美元。

許多美國大型零售商本周將公布新一季度財報，市場關注原物料漲價是否帶動商品價格上漲，所帶來的通膨壓力可能讓Fed提早調整貨幣政策。其中，最受Fed關注的指標PCE，根據路透社一項民意調查顯示，Fed的平均通膨2%目標將不得不觸及2.8％的高點，這讓市場感到不安，ING首席國際經濟學家James Knightley表示，「如果我們在2022年初的核心PCE也超過2.5％，我們將不得不認真考慮在年底前加息的加速量化寬鬆政策」。

(中時新聞網)