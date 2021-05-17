一周連停2次電！台電認了供電不足 蔡英文再度道歉：我也很難接受

興達電廠5月13日才發生事故全廠停機，造成全台無預警大停電，不料17日晚間又出現全台多處地區停電狀況，適逢疫情嚴峻，許多人在家防疫卻遇到停電，引起眾多民眾不滿，蔡英文總統在臉書上發文向國人道歉，不少民眾和政治人物看到貼文後，也紛紛湧入蔡英文的臉書留言抗議。

蔡英文晚間在臉書上發文表示，「對於今晚部分地區臨時暫停供電，我感到非常抱歉。大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受」。她也指出，目前供電已經陸續恢復，不過，不論是什麼原因，台電都必須徹查並公布報告，向國人說明兩次事故的原因，以及電力調度的狀況。

許多網友湧入蔡英文的臉書留言抗議，「一週之內停電兩次，政府是應該要徹底檢討了，而不是一直跟人民說電很足夠」、「太厲害了，可以把台灣搞到這個地步」、「總統府跟總統官邸又不會停，你怎麼會感受得到」、「大方承認台灣現況就是電不夠用很難嗎，承認決策錯誤 對於貴黨真的是難如登天」、「民進黨能源政策有問題，整天叫台電出來坦」、「說個笑話，台灣不缺電，疫情可控制，出事道歉就沒事」。

資深媒體人羅友志也在蔡英文的臉書上留言表示，「這次不用改革一點什麼嗎？」台北市議員徐巧芯也留言，「公投四個都同意，有電也有好空氣」，台北市議員張斯綱則說，「大家家裡的電CD好了嗎」，新北市議員葉元之則表示，「傻眼欸總統」。

除了網友之外，還有不少政治人物和公眾人物也在蔡英文總統的臉書上留言回應17日晚間的大停電。(圖 擷取自蔡英文總統臉書)

(中時新聞網)