民眾17日晚間8點又接到將停電的通知（簡立欣攝）

繼513無預警大停電之後，17日晚上8點初，許多民眾手機又出現「電力中斷通知」，表示8點10分因負載突升，供電能力不足，8點50分起將緊急分區輪流停電。對此清華大學原子科學院院長李敏表示，他17日下午約6點去看台電網頁，2座核電廠4部氣渦輪機組全上，就直覺「可能今晚會有問題」，結果果然跳電。

李敏說，每個核電廠有2部氣渦輪機組，那些發電機是核電廠的附屬設備，但不是核電廠專屬的，所以電可以供給電力系統園區， 但是發電成本非常高，「通常台電調度時非不得已才會用。」結果17日下午6點他發現4部氣渦輪機組幾乎是百分之百運轉；另外台電負載管理很重要的日月潭、明潭、大觀水力抽蓄發電，總量是260千瓦，是電力較多時把水從低處打上去，急需用電時再把水放下來發電，結果李敏發現水力發電從17日上午一直用到下午6點，而且發電量滿大的；另外太陽能發電也隨著太陽下山而沒有了。

李敏說，台電可能是期待晚上民眾回家，用電量降低；但是現在天氣熱，民眾回家之後反而用電量上升，所以太陽下山後用電量就不夠了。李敏因此想「今天會不會有問題」，因為台電能用的電全用上了。

李敏說，這一次沒有台電有人按錯開關之類的失誤，早上興達一號故障之後也修好了，何況興達一部機組占的發電量只有500萬千瓦，1％都不到，其他都正常全速運轉。「這次沒有任何人犯錯，純粹就是缺電！」

李敏說，513停電時他就說，大家要習慣，限電會變成常態。台灣未來一兩年可能脫離不了停電泥淖，除非改變能源轉型政策，恢復核能。蔡政府大規模發展綠電，但一定要解決一些問題，例如太陽能光電，太陽下山之後的替代電力在哪？現在太陽能只有85萬瓦，2025年要到200萬瓦，可能嗎？台電17日的備載容量率還是綠燈，還是把風電、光電算好算滿，不去計算沒風的情況、太陽下山的情況，他不會去怪台電幕僚騙人，因為他們是遵照上面的交代，但身為學者必須把真相說出來：台電的備載容量率燈號沒有意義！今天一切都正常就得限電，明天再熱一點，是不是又要限電？

李敏說，他都可以想到民進黨政府明天會講什麼理由：第一，「這是發展綠能的過渡期，請大家忍耐，過一陣子就好了」；第二，因為缺電，所以要建三接。李敏反問，那為何不能恢復核電？

(旺報 )