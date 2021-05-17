一周連停2次電！台電認了供電不足 蔡英文再度道歉：我也很難接受

興達電廠1號機今天下午傳出故障，台電緊急宣布分區供電搶修，對於台電又發生停電問題，國民黨智庫副董事長連勝文質疑，沒水還可以怪老天，沒電之前是怪台電員工，這次又要怪誰？而無法早期取得足夠的歐美高效能、低副作用的疫苗，這還能怪誰？

連勝文說，台灣在新冠疫情肆虐之下，中南部又在缺水，現在還開始大停電，如果真的走上封城一條路，大家要待在家裡14天或更久的時間，在酷熱的夏天裏，既沒水又沒電，又沒有足夠的疫苗終結疫情，這因天災人禍所致的種種苦難，台灣人民到底要熬多久，要如何才能度過？

連勝文認為，台灣大部分的民眾都會願意犧牲自己部分的權益，來共度這些難關，他呼籲執政者，不要再閃躲，不能只要求民眾配合，一定要告訴大家如何解決，因自己的錯誤所造成台灣的困境。

前新北市長朱立倫則說，連日來，他針對台灣電力真相檢驗，發現每當檢驗一項，就戳破一項假象，還被1450瘋狂出征、側翼投書謾罵「誠實的能源政策是最好的政策。」台灣民眾有知的權利，到底真相是什麼？蔡政府這一次要說清楚講明白。

台灣在新冠疫情肆虐之下，中南部又在缺水，現在還開始大停電！... 由連勝文發佈於 2021年5月17日 星期一

(中時 )