電信巨頭美國電話電報公司（AT＆T）週一宣布了一項將其內容部門華納媒體公司（Warner Media）與Discovery合併的協議，為好萊塢最大的製片廠之一與媒體巨頭Netflix和迪士尼競爭提供了條件。

根據協議，美國電話電報公司將取消對時代華納公司的850億美元的收購，時代華納公司在不到三年前就完成了收購，並與Discovery成立了一家新的媒體公司。據《金融時報》報導，這筆交易將創造一個與AT＆T分開的新業務，其價值可能高達1500億美元，其中包括債務。

AT＆T表示，將獲得總計430億美元的現金、債務以及華納媒體保留的某些債務。它補充說，AT＆T股東將獲得代表新公司71％的股票，而Discovery股東將擁有新公司29％的股份。

如果得到監管機構的批准，這筆交易將有效地扭轉AT＆T多年的計劃，將垂直整合的公司中的內容和發行結合起來。兩家公司表示，這筆交易預計將在2022年中完成。

週一，Discovery的股價上漲了近9％，而AT＆T的股價上漲了3％以上。

AT＆T表示，Discovery總裁兼執行官大衛·扎斯拉夫（David Zaslav）將領導這家新公司，該公司將在未來幾天內宣布新名稱。董事會將由13名成員組成，其中7名最初由AT＆T任命，包括主席，Discovery將任命6名成員，其中包括扎斯拉夫。

扎斯拉夫說：「將這樣的歷史品牌，世界一流的新聞業和標誌性的特許經營權集於一身，並釋放出如此多的價值和機會，真是太令人興奮了。」他補充說，AT＆T和Discovery的資產會「更好，更有價值」。

扎斯拉夫表示，新公司的奇異使命是「專注於講述最令人讚嘆的故事，並為此帶來很多樂趣。」

但是，華納傳媒現任執行長傑森·基拉爾（Jason Kilar）的未來不確定。在宣布該消息後的周一上午的新聞發布會上，斯坦基表示，基拉爾仍然保留自己的頭銜，但是由扎斯拉夫決定基拉爾是否仍然可以在新公司工作。

AT＆T收購了時代華納公司之後，又擁有了CNN，HBO和華納兄弟公司，並更名為Warner Media。Discovery的頻道包括Animal Planet、TLC和Discovery Channel。

扎斯拉夫在周一的新聞發布會上說，他相信合併後的公司將能夠通過在娛樂資源（例如《權力的遊戲》和《哈利·波特》）之上提供新聞和體育節目的組合，從而與迪斯尼+和Netflix等頂級流媒體服務區分開。

扎斯拉夫還對CNN表示了信心，有些人認為CNN將從Warner Media剝離。扎斯拉夫週一表示，他的新公司計劃保留CNN的意圖，「將新聞中擁有的所有內容與CNN結合起來，並成為新聞的世界領導者。」

斯坦基和扎斯拉夫表示，兩家公司每年在內容上的總支出達200億美元，與Netflix處於同一個領域，而Netflix目前每年在內容上的支出約為170億美元。

扎斯拉夫沒有提供合併後新公司的流媒體產品外觀的具體細節，但表示會有很大的靈活性。HBO Max準備在未來幾週內推出其服務的廉價，廣告支持版本。今年年初推出的Discovery +，也提供了廣告支持的版本。

「我們將以不同的方式做，」扎斯拉夫說。「我們將在美國和世界各地擁有靈活性，以確定我們如何圍繞這一非凡的IP創建生態系統……在接下來的幾年中，我們將了解消費者想要什麼以及他們如何想要它。」

據報導， HBO和HBO Max在全球擁有約6400萬訂戶。Discovery上個月表示，它已經達到了1500萬付費用戶。

相比之下，Netflix在全球擁有約2.08億訂戶，而迪士尼+最近在流媒體服務推出不到1.5年的時間裡就超過了1億。

(中時新聞網)