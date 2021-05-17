513全台大停電才過4天，17日晚間再度無預警停電，正值氣象局發布高溫資訊，30度高溫許多人家裡瞬間沒冷氣吹，再加上今天本土病例爆增3百多例，PTT網友一片哀號禍不單行：「熱到要死」、「真的以為自己是住在第三世界」！

一名花蓮的網友17日晚間8點左右在網路論壇《PTT》表示，日劇看到一半突然停電，市區正中心居然會停電，質疑「電廠又爆炸了是不是？」貼文一出引起熱議，各地網友紛紛回應「快問是c還是d」、「基隆停電啦」、「X停電了」、「桃園停電惹」、「台南路燈突然黑掉」、「內湖停電」、「南港停電」、「我上次CD才剛停過，不要又來喔」。

513全台大停電才隔4天又停電，網友崩潰哀號：「沒水沒電有病毒！」懷疑自己是不是住在第三世界？圖為5月13日指揮中心停電狀況。（資料照/林周義攝）

由於513大停電才剛過4天，今晚再度發生無預警停電，加上連日來高溫炎熱，而且正值疫情升溫，大部分民眾都宅在家，30度高溫下，瞬間沒冷氣可吹，引起PTT網友一片哀號「禍不單行」、「熱到要死」、「沒水沒電有病毒」！

513大停電時，台電說是電網故障，並非缺電，今晚再度大停電，台電坦承，供電的確出問題，不少網友氣憤表示「電都被台電藏起來惹」、「覺青的愛不夠啦」、「疫情不能出門還要限電，真的以為自己是住在第三世界」、「熱到要死，下班到家又沒電」。

台電則表示，這次停電的原因主要是供需出現問題，主要是5月用電量提前達到歷史高峰，幾個機組還在歲修，來不及併聯。

【LIVE直播】又停電了！供電不足緊急分區停電 台電記者會說明最新情形｜2021.05.17

(中時新聞網)