國內新冠肺炎疫情延燒高雄，鳳山區仁惠婦幼醫院傳出員工確診，高市府衛生局出面證實，染疫者為院內60多歲行政男員工，共匡列員工55人、住院病人39人及其他43人，初採結果將於18日公布，高雄市長陳其邁也下令即刻起封院，預計6月上旬恢復啟用。

高雄鳳山某醫院1員工確診，全院清空。（袁庭堯攝）

有民眾17日晚間在網路社群爆出，仁惠婦幼醫院外面停放2輛防疫遊覽車，還看到穿著隔離衣的工作人員，正將院內醫護送上車，還有大批警力在旁管制。

對此，高市府衛生局長黃志中出面證實，該確診者是醫院的男行政人員，於今天中午確診，染疫後做相關疫調，發現因為他是行政人員，在醫院的活動範圍沒那麼大，但由於跨足多樓層，院內傳染風險高，因此高雄市長陳其邁下令即刻起清空醫院，並完成清消及醫護、病患的安置，目前正在對相關人員採檢 、疫調當中。

高市府根據疫調發現，該男曾於5月8日到萬華區活動，並於當日搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家，9日在家未外出，10日出現喉嚨痛症狀，13日到診所就醫返家後就未出門，直到17日因仍有喉嚨痛症狀至醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性，目前隔離住院中。

發現該男染疫後，高市府立即啟動「仁惠醫院清零專案」，進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫工作，晚間已將所有員工55人召回採檢、並進行居家隔離，而39位住院病人預計安置採檢後送負壓隔離病房，該院清空後將進行全面消毒。

陳其邁也指示，醫院為防疫堡壘，務必於天亮前完成清零專案，確保住院病患安全及釐清醫療人員感染狀況為當務之急，並責請衛生局務必針對該院住院病患進行妥善的安置，55位工作人員在完成居家隔離(5/29)後再進行二次採檢，確認無感染風險後再返院，預計該院最快6月上旬才可恢復重新啟用。

(中時 )